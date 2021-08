Plaisir Parking Parvis de la Gare Plaisir, Yvelines Le Bus pour l’emploi des services à la personne Parking Parvis de la Gare Plaisir Catégories d’évènement: Plaisir

Yvelines

Le Bus pour l’emploi des services à la personne Parking Parvis de la Gare, 14 septembre 2021, Plaisir. Le Bus pour l’emploi des services à la personne

Parking Parvis de la Gare, le mardi 14 septembre à 08:30

Vous êtes intéressé par les métiers des services à la personne ? Venez à la rencontre des acteurs du secteur dans “le bus pour l’emploi” ! Vous serez accueilli sans rendez-vous, dans un espace dédié aux entretiens individuels, par des professionnels qui répondront à l’ensemble de vos questions et faciliteront votre parcours.

Participation gratuite

Proposé par Invie Parking Parvis de la Gare Gare de Plaisir Plaisir Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-14T08:30:00 2021-09-14T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Plaisir, Yvelines Autres Lieu Parking Parvis de la Gare Adresse Gare de Plaisir Ville Plaisir lieuville Parking Parvis de la Gare Plaisir