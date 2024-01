Aprem jeux de société Le Bus Magique Lille, dimanche 21 janvier 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-21T16:00:00+01:00 – 2024-01-21T19:00:00+01:00

Fin : 2024-01-21T16:00:00+01:00 – 2024-01-21T19:00:00+01:00

Envie de découvrir un nouveau jeu ? Envie de partager un de tes jeux préférés ? Envie de tirer dans le mille ?!

On t’invite à passer ton dimanche après midi à bord de la péniche du Bus magique, dans un cadre chaleureux et convivial ! Viens solo ou avec tes proches, apporte des jeux (ou pas) Les tables seront ouvertes à tous les adhérents (une table par jeu et cible fléchettes).

15h : Début de l’aprem jeux de société, tables libres et jeux à dispo

16h30 : Début du tournoi de fléchettes (arrivez au moins 20mn avant pour vous inscrire )

Modalités :

Gratuit

✅ Ouvert aux adhérents du Bus magique : adhésion à prix libre sur place, directement au bar

Endroit sauf & heureux : aucune discrimination à bord

Le Bus Magique avenue Cuvier, Lille Lille 59043 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France Péniche