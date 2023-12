Là fête à Sylvestre ! Le Bus Magique Lille, 31 décembre 2023, Lille.

Début : 2023-12-31T19:30:00+01:00 – 2023-12-31T20:00:00+01:00

Fin : 2024-01-01T03:30:00+01:00 – 2024-01-01T04:00:00+01:00

Tu cherches ce que tu vas bien pouvoir faire de chouette pour fêter la fin de l’année et célébrer la nouvelle à venir ? Le Bus magique te convie joyeusement à LA FÊTE À SYLVESTRE !

Au programme :

– auberge lilloise (c’est une auberge non espagnole mais ça y ressemble : chacun.e apporte du miam à partager pour faire un buffet )

– du bon glouglou du bar du Bus magique

– un bal qui va vous faire danser avec les professionistes

– un DJ set festif pour toutes et tous avec Jéremie Alias Taodame

– un endroit pour se retrouver, papoter, faire des jeux et… faire la fête !!

Ce petit programme te fait de l’œil ?

▶️ Embarquement pour le réveillonnage magique sur INSCRIPTION ICI : Billetterie Fête à Sylvestre

Le Bus Magique avenue Cuvier, Lille Lille 59043 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France