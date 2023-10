Conférence sur la sécurité à vélo Le Bus Magique Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Conférence sur la sécurité à vélo Le Bus Magique Lille, 5 octobre 2023, Lille. Conférence sur la sécurité à vélo Jeudi 5 octobre, 19h00 Le Bus Magique entrée libre pour les adhérents au Bus Magique, adhésion possible sur place au bar à tarif libre Christophe Tilmant, lillois engagé pour la pratique du vélo, vous propose une conférence sur la sécurité à vélo, spécifiquement lors des déplacements de groupe. Il est membre de l’ADAV et des Jantes du Nord. Il pratique le vélo au quotidien ou en voyage, seul ou en groupe.

Cet événement est organisé par l’association VED :

Cet événement est organisé par l'association VED :

https://vauban-esquermes-durable.assoconnect.com/ Le Bus Magique avenue Cuvier, Lille Lille 59043 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France

