TALK éco-anxiete Le Bus Magique, 9 mars 2023, Lille.

Sur Inscription

Un temps de partage et de reconnexion à soi

Péniche

Inscription : https://www.billetweb.fr/talk-eco-anxiete

Le changement climatique et les atteintes à la nature te bouleversent ? Tu souhaites exprimer, explorer tes ressentis et les possibilités d’actions ?

Nous te proposons un moment d’échange, de partage et de reconnexion à toi en petit groupe et dans un environnement sécurisé.

Avec Renelle guérisseuse psycho-corporel et Stéphanie sophrologue éco-engagée.

Modalités :

? Entrée libre

✅ Ouvert aux adhérents du Bus magique : adhésion à prix libre sur place, directement au bar

? Endroit sauf & heureux : aucune discrimination à bord.



