Venez vivre l’espérience d’un repas dans le noir à bord de notre péniche !

Le Bus Magique avenue Cuvier, Lille Vauban-Esquermes Lille 59043 Nord Hauts-de-France

Dans le cadre de la semaine pour l’emploi des personnes handicapées, le Bus magique et l’APHPP* vous convient à vivre une expérience sensorielle immersive : un déjeuner dans le noir !

Ce temps est animé par des déficients visuels. Vous pourrez, l’espace de quelques minutes, vous mettre à la place d’un non-voyant et ainsi explorer le potentiel insoupçonné de vos autres sens !

* APHPP (Association nationale pour la Prise en compte du Handicap dans les Politiques Publiques et Privées) : association fondée il y a quelques années dans l’objectif de replacer la personne en situation de handicap au cœur du débat publique. Par une pleine participation et représentativité dans les sphères économiques, sociales et politiques, les propositions de son livre blanc sont régulièrement présentées aux instances nationales et locales grâce à un réseau de correspondants en région.

Menu “mystère” à 23€ (plat / boisson / dessert / boisson chaude)

? Sur inscription

✅ Ouvert aux adhérents du Bus magique : adhésion à prix libre sur place, directement au bar

? Endroit sauf & heureux : aucune discrimination n’est admise à bord



