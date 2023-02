Atelier Formation Le Bus Magique Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord

Atelier Formation Le Bus Magique, 4 mars 2023, Lille. Atelier Formation Samedi 4 mars, 16h30 Le Bus Magique

Entrée Libre

Salarié, étudiant, lycéen : t’orienter dans la transition et le développement durable ! Le Bus Magique avenue Cuvier, Lille Vauban-Esquermes Lille 59043 Nord Hauts-de-France

Péniche TROUVEZ DU SENS & LA BONNE FORMATION

Tu souhaites t’orienter/réorienter, donner du sens à tes études, à ton futur, dans ton travail ? Lycéen, étudiant ou salarié ?

La transition de société et de modèle vers un développement durable est profonde et complexe, les pièges liés aux acteurs qui surfent, communiquent et promettent sont nombreux.

Sébastien BOUCQ, ingénieur, géographe, économiste qui a réalisé une profonde et difficile reconversion professionnelle il y a 13 ans et accompagne depuis d’autres acteurs propose de vous éclairer, quelle que soit l’étape où vous en êtes. Modalités :

? Entrée libre

Ouvert aux adhérents du Bus magique : adhésion à prix libre sur place, directement au bar

? Endroit sauf & heureux : aucune discrimination à bord.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-04T16:30:00+01:00

2023-03-04T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Le Bus Magique Adresse avenue Cuvier, Lille Vauban-Esquermes Ville Lille lieuville Le Bus Magique Lille Departement Nord

Le Bus Magique Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Atelier Formation Le Bus Magique 2023-03-04 was last modified: by Atelier Formation Le Bus Magique Le Bus Magique 4 mars 2023 Le bus magique Lille lille

Lille Nord