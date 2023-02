Allo Aline ! Le Bus Magique Lille Catégories d’Évènement: Lille

Allo Aline ! Le Bus Magique, 3 mars 2023, Lille. Allo Aline ! Vendredi 3 mars, 14h30 Le Bus Magique

Permanence d’accompagnement social Le Bus Magique avenue Cuvier, Lille Vauban-Esquermes Lille 59043 Nord Hauts-de-France

Péniche Vous savez quoi ?

Chaque 1er vendredi du mois, il y aura une assistante sociale sur la péniche ! Elle s’appelle Aline Hecquet-Bouineau et elle est Assistante Sociale Libérale.

Elle sera présente en toute discrétion pour :

– vous écoutez

– évaluer votre situation

– vous apportez des idées, des astuces et vous aider à vous simplifier votre vie administrative (sécu, CAF, pôle emploi, CARSAT, démarches sur le web, accompagnement de nos aînés…)

Une Assistante Sociale Libérale n’étant pas prise en charge par la sécurité sociale, un chapeau sera présent pour la remercier pour son intervention et de ses bons conseils ?

N’hésitez pas à passer la voir entre 14h30 et 17h chaque premier vendredi du mois ! Modalités :

Ouvert aux adhérents du Bus magique : adhésion à prix libre sur place au bar.

? Endroit sauf & heureux : aucune discrimination n’est admise à bord.

