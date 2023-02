Exposition furtive Le Bus Magique, 24 février 2023, Lille.

Entrée Libre

“Les histoires urbaines et extraordinaires de Boby : chroniques sociales et urbaines”

Péniche

Exposition furtive « Des storyboards à l’impression, histoire d’une bd en route vers l’autoédition— Défi graphique noir & blanc réunissant 15 artistes lillois de près ou de loin »

Les Histoires Urbaines et Extraordinaires de Boby sont celles d’un petit garçon qui découvre le monde que les adultes lui ont dessiné. A trois ans et demi, bientôt 4, Boby dresse un portrait à la fois amusant et désenchanté des grandes villes. Et s’il suffisait de…

Entre univers BD et fanzine, Les Histoires urbaines et extraordinaires de Boby est un projet graphique en noir et blanc, entièrement autoédité. Il réunit autour de Céline, l’autrice, 13 artistes lillois aux styles et techniques affirmés pour 15 planches originales : Claire BERA, Dario BALLETTA, Liiame SURMONT, Germinoscope, GRAFAKIE, Marianne HEELE, Camille DELIE, Alice HEART, Bib, Florianosaure, Lid, Hélène BEK, Mr JUL

Le petit plus : C’est une vraie bande-dessinée en circuit court : Personnages, intrigues, décors, autrice, artistes, graphiste, imprimeur 100% lillois

Avant le lancement de la bande-dessinée « Les histoires urbaines et extraordinaires de Boby », les artistes du projet exposent au Bus magique plusieurs planches originales, croquis et storyboards.

Seront exposées les planches de Dario Balletta (au Bic), Marianne Heele (crayon et feutre), Hélène Bek (rotring) et Alice Heart (crayon et aquarelle), plusieurs croquis de travail de Surmont Lii et Germinoscope et des storyboards de Céline.

Cette exposition, sans dévoiler toute la bd, montre plusieurs des histoires de Boby mais aussi le travail d’allers-retours entre l’autrice et les illustrateurs. Chaque planche est le récit d’une rencontre !

Instagram : @journal_de_bord_de_boby

Facebook : Les histoires urbaines et extraordinaires de Boby

Site : https://paperfollett.wixsite.com/leshistoiresdeboby

Mail : boby.le.fanzine@gmail.com

Modalités :

? Entrée libre

Ouvert aux adhérents du Bus magique : adhésion à prix libre sur place, directement au bar

? Endroit sauf & heureux : aucune discrimination à bord.



