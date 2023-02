Session Rap : Podcast La Méthode Le Bus Magique, 18 février 2023, Lille.

Session Rap : Podcast La Méthode Samedi 18 février, 19h00 Le Bus Magique

Entrée Libre

Enregistrement en direct d’un épisode Concerts & Open mic

Comment trois amateurs de rap peuvent-ils progresser dans cet art ? La réponse est simple : créer une émission et s’entourer des ami·es du rap. Une fois par mois, Alain G., Baz LeSel et Bugz Béni rencontrent des artistes qui les aident à devenir de meilleurs rappeurs.

Retrouvez-les sur Instagram : @lamethode_rap ou sur

Ucci Why :

Oscillant entre Fight Club et Austin Powers, Ucci Why est un vif mélange de couleur et de

véracité obscure. Son hip hop aux sonorités américaines est un cocktail à la fois East Coast,

West Coast et Bulgarian Coast. Lors de ses concerts, la rappeuse vous emmène du banger aux tracks aériennes

en toute aisance et ne manquera pas de vous faire planer. Écoutez sa dernière track :

Orange water :

Modalités :

? Entrée libre, réservation obligatoire

✅ Ouvert aux adhérents du Bus magique : adhésion à prix libre sur place, directement au bar.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-18T19:00:00+01:00

2023-02-18T23:59:00+01:00

