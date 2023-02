La Bonne fête au Bus Magique Le Bus Magique Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord

La Bonne fête au Bus Magique Samedi 11 février, 21h00 Le Bus Magique

Entrée Libre

avenue Cuvier, Lille Vauban-Esquermes Lille 59043 Nord Hauts-de-France

Péniche Le Bus magique invite la Bonne Fête pour une soirée digne de ce nom !

3 pilotes prendront le volant : [amour], Stazzia et Mannü Perrone. Un itinéraire pour 3 destinations : House City, Italo Island et Trance Town.

Alors monte à bord , on n’attend que toi pour un voyage sur les flows. Modalités :

? Entrée libre

Ouvert aux adhérents du Bus magique : adhésion à prix libre sur place au bar.

? Endroit sauf & heureux : aucune discrimination à bord.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-11T21:00:00+01:00

2023-02-12T01:00:00+01:00

