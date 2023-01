Stammtisch : soirée franco-allemande ! Le Bus Magique Lille Catégories d’Évènement: Lille

Stammtisch : soirée franco-allemande ! Le Bus Magique, 9 février 2023, Lille. Stammtisch : soirée franco-allemande ! Jeudi 9 février, 19h00 Le Bus Magique

Venez converser en français et en allemand ! Le Bus Magique avenue Cuvier, Lille Vauban-Esquermes Lille 59043 Nord Hauts-de-France

Péniche Soirée spéciale avec dégustation d’un Feuerzangenbowle (punch traditionnel de Noël) et projection du film “Die Feuerzangenbowle” (Version originale sous-titrée en anglais).

Tu pourras y rencontrer du monde, y papoter en français et en allemand et avoir de chouettes échanges !

Ouvert aux adhérents du Bus magique : adhésion à prix libre sur place, directement au bar

Endroit sauf & heureux : aucune discrimination n’est admise à bord

Ein besonderer Abend mit einer Feuerzangenbowle (traditioneller Weihnachtspunsch) und dem Film “Die Feuerzangenbowle” (Originalversion mit englischen Untertiteln).

Hier kannst du Leute kennenlernen, auf Deutsch und Französisch plaudern und nette Gespräche führen!

Offen für Mitglieder des Zauberbus: Mitgliedschaft zum freien Preis vor Ort, direkt an der Bar.

Sichere & glückliche Orte: An Bord ist keine Diskriminierung erlaubt.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-09T19:00:00+01:00

2023-02-09T22:00:00+01:00

