Nord

Atelier Sophrologie Le Bus Magique, 5 février 2023, Lille. Atelier Sophrologie Dimanche 5 février, 15h00 Le Bus Magique

Sur inscription

Pleine présence et création d’images ressources Le Bus Magique avenue Cuvier, Lille Vauban-Esquermes Lille 59043 Nord Hauts-de-France

Péniche Le Bus magique vous propose un dimanche bien-être par mois : Atelier pleine présence et création d’images ressources.

En février, portez attention à tous vos sens pour pouvoir apprécier les petits bonheurs du quotidien et créer des images ressources à utiliser en fonction des besoins.

Sur réservation (8 adultes maximum) :

Par Brigitte FRULEUX, sophrologue certifiée RNCP, activatrice de bien-être et de capacités.

Modalités :

? Entrée libre

Ouvert aux adhérents du Bus magique : adhésion à prix libre sur place, directement au bar

? Endroit sauf & heureux : aucune discrimination à bord

