Concert Captain Sparks & Royal Compagny Le Bus Magique, 28 janvier 2023, Lille.

Entrée libre

Chanson française « entre Brassens et NTM »

Modalités :

? Entrée libre

?Ouvert aux adhérents du Bus magique : adhésion à prix libre sur place, directement au bar.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-28T20:30:00+01:00

2023-01-28T23:59:00+01:00

