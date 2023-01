Soirée Karaoké Le Bus Magique Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord

Soirée Karaoké Jeudi 26 janvier, 20h00 Le Bus Magique

Venez chanter avec nous ! Le Bus Magique avenue Cuvier, Lille Vauban-Esquermes Lille 59043 Nord Hauts-de-France

Péniche ? Montez à bord pour notre soirée karaoké mensuelle !

⚓ Prévenez votre équipage préféré et réservez votre soirée.

✨ DJ Tof sera aux manettes de la soirée Modalités :

? Entrée libre

Ouvert aux adhérents du Bus magique : adhésion à prix libre sur place.

? Endroit sauf & heureux : aucune discrimination n’est admise à bord.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-26T20:00:00+01:00

2023-01-26T23:00:00+01:00

