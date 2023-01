Atelier Ikigai Le Bus Magique Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord

Atelier Ikigai Le Bus Magique, 22 janvier 2023, Lille. Atelier Ikigai Dimanche 22 janvier, 15h00 Le Bus Magique

Entée libre sur inscription (8 places)

outil d’introspection pour te révéler ! Le Bus Magique avenue Cuvier, Lille Vauban-Esquermes Lille 59043 Nord Hauts-de-France

Péniche Dans l’ambiance décontractée et cocooning d’un dimanche après-midi, on vous invite à venir vous découvrir !

☺️ Viens prendre un thé ou une douceur pour te plonger à l’intérieur de toi-même en construisant ton Ikigai, outil de développement personnel qui signifie « raison de se lever le matin ».

Charlène a eu envie de partager son savoir et de t’accompagner sur ce chemin de la connaissance. L’événement est gratuit et les places sont limitées, ça serait dommage de louper cette occasion !

Modalités :

? Entrée libre

Ouvert aux adhérents du Bus magique : adhésion à prix libre sur place, directement au bar

? Endroit sauf & heureux : aucune discrimination à bord.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-22T15:00:00+01:00

2023-01-22T16:30:00+01:00

