effeuillage burlesque Le Bus Magique Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord

effeuillage burlesque Le Bus Magique, 21 janvier 2023, Lille. effeuillage burlesque Samedi 21 janvier, 20h30 Le Bus Magique

Entrée libre

le cabaret des culottées Le Bus Magique avenue Cuvier, Lille Vauban-Esquermes Lille 59043 Nord Hauts-de-France

Péniche ✨Effeuillage ✨

Venez découvrir l’univers burlesque de la tornade Titty, la super Wonder, l’affolante Twister !

Modalités :

? Entrée libre

Ouvert aux adhérents du Bus magique : adhésion à prix libre sur place, directement au bar

? Endroit sauf & heureux : aucune discrimination à bord.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-21T20:30:00+01:00

2023-01-21T23:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Le Bus Magique Adresse avenue Cuvier, Lille Vauban-Esquermes Ville Lille lieuville Le Bus Magique Lille Departement Nord

Le Bus Magique Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

effeuillage burlesque Le Bus Magique 2023-01-21 was last modified: by effeuillage burlesque Le Bus Magique Le Bus Magique 21 janvier 2023 Le bus magique Lille lille

Lille Nord