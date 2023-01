En aparté Le Bus Magique Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord

En aparté Le Bus Magique, 20 janvier 2023, Lille. En aparté Vendredi 20 janvier, 19h30 Le Bus Magique

Entrée libre

Venez chanter ensemble avec cœur ! Le Bus Magique avenue Cuvier, Lille Vauban-Esquermes Lille 59043 Nord Hauts-de-France

Péniche ?️ À vous qui aimez chanter, seul ou à plusieurs, pour le plus grand plaisir de votre entourage (ou pas)

? Rendez-vous à partir de 19h30 pour expérimenter le « chanter ensemble » entre les mains d’un binôme qui va mettre le feu a la Deûle !

? Modalités :

Entrée libre

Ouvert aux adhérents du Bus magique : adhésion à prix libre sur place, directement au bar.

? Endroit sauf & heureux : aucune discrimination à bord, tout le monde a sa place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-20T19:30:00+01:00

2023-01-20T23:00:00+01:00

