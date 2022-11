L’autre Marché Le Bus Magique Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

L’autre Marché Le Bus Magique, 11 décembre 2022, Lille. L’autre Marché Dimanche 11 décembre, 11h00 Le Bus Magique

Entrée libre

Des cadeaux éthiques, locaux et faits maison ! Le Bus Magique avenue Cuvier, Lille Vauban-Esquermes Lille 59043 Nord Hauts-de-France

Péniche Montez à bord de notre péniche tiers-lieu pour un marché alternatif ! Au programme: un atelier furochiki pour emballer ses paquets sans jeter, des oeuvres d’arts, des créations artisanales et des sacoches de vélo en récup’ et des produits de nos amies les abeilles !

