La soupe impopulaire Le Bus Magique, 9 décembre 2022, Lille. La soupe impopulaire Vendredi 9 décembre, 16h00 Le Bus Magique

Entrée libre sur adhésion

Vous connaissiez la soupe populaire ? On vous propose d’inverser les rôles ! Le Bus Magique avenue Cuvier, Lille Vauban-Esquermes Lille 59043 Nord Hauts-de-France [{« link »: « mailto:lille@lacloche.org »}]

Péniche Profitez de notre soupe impopulaire, vectrice de lien social et de rencontres, préparée par des personnes avec et sans domicile, à base d’invendus du quartier !

RDV à partir de 16h au sein du Bus Magique si vous voulez nous aider à préparer la soupe! Inscription par mail à lille@lacloche.org

A partir de 19h, rejoignez-nous en face de la péniche pour déguster la soupe et découvrir l’association la Cloche.

2022-12-09T16:00:00+01:00

2022-12-09T21:30:00+01:00

