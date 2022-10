Jam session à la péniche le Bus magique Le Bus Magique Lille Catégories d’évènement: Lille

Jam session à la péniche le Bus magique
Vendredi 28 octobre, 21h00
Le Bus Magique

Adhésion à prix libre dès 1€

Le Bus Magique
avenue Cuvier, Lille
Vauban-Esquermes
Lille 59043
Nord
Hauts-de-France

Péniche La jam session mensuelle revient ! Venez partager un moment de convivialité et de musique à bord de notre péniche, laissez-vous bercer par les flow. Alors si tu pratiques un instrument et que tu aimes improviser on t’attend pour un bœuf magique !

Modalités :

? Entrée libre

Ouvert aux adhérents du Bus magique : adhésion à prix libre sur place, directement au bar.

? Endroit sauf & heureux : aucune discrimination n’est admise à bord.

2022-10-28T21:00:00+02:00

2022-10-28T23:00:00+02:00

