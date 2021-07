Targon Targon Gironde, Targon Le bus des curiosités Targon Targon Catégories d’évènement: Gironde

Le temps d’une journée découvrez des lieux et des spectacles culturels. A partir de 7 ans Sur réservation auprès de la Mairie de Targon. Le bus des curiosités fait son grand retour : embarquement à 14h place du 11 Novembre. Destination secrète.

