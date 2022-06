Le Bus des Curiosités Targon Targon Catégories d’évènement: 33760

Targon

Le Bus des Curiosités Targon, 8 juillet 2022, Targon. Le Bus des Curiosités Targon

2022-07-08 18:00:00 – 2022-07-08 00:00:00

Targon 33760 EUR 15 Le Bus des Curiosités transporte les curieux des alentours vers une destination culturelle inconnue.

Théâtre, danse, cirque, concert, opéra, festival, tout peut arriver ! Seuls la date, l’heure de rendez-vous et le lieu de départ sont dévoilés.

Billets en vente à la Mairie de Targon : 15 Euros.

Age minimum : 15 ans

Capacité de 45 personnes, nous vous invitons donc à contacter la mairie de Targon pour réserver vos places . Le Bus des Curiosités transporte les curieux des alentours vers une destination culturelle inconnue.

Théâtre, danse, cirque, concert, opéra, festival, tout peut arriver ! Seuls la date, l’heure de rendez-vous et le lieu de départ sont dévoilés.

Billets en vente à la Mairie de Targon : 15 Euros.

Age minimum : 15 ans

Capacité de 45 personnes, nous vous invitons donc à contacter la mairie de Targon pour réserver vos places . +33 5 56 23 90 13 Le Bus des Curiosités transporte les curieux des alentours vers une destination culturelle inconnue.

Théâtre, danse, cirque, concert, opéra, festival, tout peut arriver ! Seuls la date, l’heure de rendez-vous et le lieu de départ sont dévoilés.

Billets en vente à la Mairie de Targon : 15 Euros.

Age minimum : 15 ans

Capacité de 45 personnes, nous vous invitons donc à contacter la mairie de Targon pour réserver vos places . Association La boîte

Targon

dernière mise à jour : 2022-06-07 par

Détails Catégories d’évènement: 33760, Targon Other Lieu Targon Adresse Ville Targon lieuville Targon Departement 33760

Targon Targon 33760 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/targon/

Le Bus des Curiosités Targon 2022-07-08 was last modified: by Le Bus des Curiosités Targon Targon 8 juillet 2022 33760 Targon

Targon 33760