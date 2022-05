Le bus de l’autonomie dans les Vosges Lamarches,Mirecourt,Thaon-les-Vosges,Vincey,Senones,Raon Catégorie d’évènement: Vosges

du vendredi 9 septembre au lundi 26 septembre à Lamarches, Mirecourt, Thaon-les-Vosges, Vincey, Senones, Raon

Les villages du bien vieillir se dérouleront sur six semaines et sur six territoires différents. L’objectif général est d’apporter les informations necessaires concourant au bien viellir à domicile dans de bonnes conditions. Renseignements au 03 29 30 35 01

Entrée libre

