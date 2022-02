Le bus de l’autonomie à Langres ALTT MEDICAL 52 Langres Catégories d’évènement: Haute-Marne

Langres

Le bus de l'autonomie à Langres

ALTT MEDICAL 52, le mardi 29 mars

ALTT MEDICAL 52, le mardi 29 mars à 10:00

Sensibilisation de la population : * Aides possibles pour les seniors et les aidants, * Initiation marche nordique, équilibre et gym pour les seniors, * Informations sur les aides techniques pour le maintien à domicile.

Entrée libre

2022-03-29T10:00:00 2022-03-29T17:00:00

