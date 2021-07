Thizy-les-Bourgs Écomusée du Haut-Beaujolais Rhône, Thizy-les-Bourgs Le bureau en friche : archéologie Plasticienne Post-Industrielle. Écomusée du Haut-Beaujolais Thizy-les-Bourgs Catégories d’évènement: Rhône

LE BUREAU EN FRICHE ARCHÉOLOGIE PLASTICIENNE POST-INDUSTRIELLE Artistes : Laura BEN HAÏBA Rémi DE CHIARA Morgane DEMOREUILLE Nadine HALITIM-DUBOIS Gilles MAIGNAUD Eric PELLET Bruno ROSIER Le Bureau propose de constituer, avant la disparition ou la reconversion d’une friche industrielle, une mémoire du site sous forme d’une collection de travaux artistiques inspirés par son ancienne activité et de ce qu’il en reste in situ. Le processus créatif s’inspire de méthodes archéologiques, tout en restant dans le champ des recherches artistiques personnelles des intervenants. Sites exposés : #06 / LA MANUFACTURE / Thizy-les Bourgs (69) Fabrication de couvertures et molletons – Actuel Écomusée du Haut-Beaujolais #07 / USINE PAILLAC / Thizy-les Bourgs (69) Usine de tissage – Actuel Lycée technique François Mansart Réalisé avec la participation des élèves + d’infos : [[http://quoi-encore.com/bureau](http://quoi-encore.com/bureau)](http://quoi-encore.com/bureau) Découvrez la mémoire de la manufacture sous forme d’une collection de travaux artistiques…. Écomusée du Haut-Beaujolais 570 Chemin des Pierres plantées 69240 THIZY-LES-BOURGS Thizy-les-Bourgs Thizy Rhône

