Le Bureau des mots trouvés d’Anaïs Beaulieu : Acte 1, scène 1 Bibliothèque Robert Sabatier Paris, 20 janvier 2024, Paris.

Le samedi 20 janvier 2024

de 10h00 à 18h00

.Tout public. A partir de 3 ans. Jusqu’à 103 ans. gratuit

À l’occasion des Nuits de la lecture 2024, le Bureau des mots trouvés de l’artiste-autrice Anaïs Beaulieu s’installe à la bibliothèque Robert Sabatier, commencement d’une grande aventure collective où il sera passionnément question de mots collectés et de leurs lettres brodées, mais aussi de jeux et de temps partagés, de rencontres inattendues et joyeuses, de liens qui se tissent, au fil des mots et des mois, du cœur de l’hiver jusqu’au bord de l’été.

Anaïs Beaulieu, l’équipe de la bibliothèque Robert Sabatier et leurs nombreux partenaires, sont très heureux de vous annoncer l’ouverture ce samedi 20 janvier, au cœur des Nuits de la lecture, du Bureau des mots trouvés.

Quel plus beau cadeau pourriez-vous lui faire pour fêter cette ouverture ?

Lui confier un mot, celui de votre envie, celui qu’accueillera avec ravissement le Grand livre des mots trouvés, un livre qui s’écrira à mille et mille mains.

Puis vous installer confortablement dans le Bureau des mots trouvés, et prendre le temps tranquillement, de broder une à une les lettres de votre mot trouvé pour qu’il prenne corps autrement sous vos doigts et vos yeux.

Toutes et tous, de 3 à 103 ans, qui chaque jour trouvez des mots qui titillent ou caressent votre sensibilité, participez à la Grande collecte de ce 20 janvier et devenez, pendant quelques instants, ou plus durablement, des brodeurs et brodeuses débutant.es, émérites, curieu.ses, frileu.ses ou réticent.es, … de mots trouvés.

Deux rendez-vous, ce 20 janvier pour fêter le début de cette aventure partagée :

– à 10h30 : Collation matinale au Bureau des mots trouvés : Présentation d’Anaïs Beaulieu, suivi d’un atelier

– à 15h : C’est l’heure du thé au Bureau des mots trouvés : Présentation d’Anaïs Beaulieu, suivi d’un atelier.

Laissez-vous gagner par l’aventure. Soyez au commencement !

Bibliothèque Robert Sabatier 29 rue Hermel 75018 Paris

Contact :

Anaïs Beaulieu Le Bureau des mots trouvés à livre ouvert