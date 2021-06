Dunkerque Mairie de Rosendaël Dunkerque, Nord Le bureau de Paul Machy Mairie de Rosendaël Dunkerque Catégories d’évènement: Dunkerque

L’hôtel de Ville de Rosendaël, construit en 1934 en lieu et place de l’ancienne mairie, a certes été fortement endommagé par la Seconde Guerre mondiale, mais son beffroi de style néo-flamand a été épargné par les bombardements. Venez découvrir le bureau de Paul Machy, Maire de Rosendaël de 1935 à 1944, qui a peu changé depuis les années 30.

L'hôtel de Ville de Rosendaël construit en 1934 a été endommagé par la Seconde Guerre mondiale, son beffroi a été épargné. Découvrez le bureau de Paul Machy, Maire de 1935 à 1944, qui a peu changé. Mairie de Rosendaël Place des martyrs de la Résistance 59240 Dunkerque

