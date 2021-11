Émerainville Les Sénioriales Émerainville, Seine-et-Marne Le Bulldozer et l’Olivier Les Sénioriales Émerainville Catégories d’évènement: Émerainville

Seine-et-Marne

Le Bulldozer et l’Olivier Les Sénioriales, 24 novembre 2021, Émerainville. Le Bulldozer et l’Olivier

Les Sénioriales, le mercredi 24 novembre à 19:30

L’olivier est là. Il est là depuis longtemps. Il est bien vieux maintenant… Un beau matin, débarque le bulldozer. Le bulldozer dit à l’olivier qu’il n’a plus rien à faire ici, maintenant, ici, c’est chez lui. L’olivier va-t-il faire ses bagages et prendre la route ? Ou bien va-t-il s’accrocher à sa terre avec ses racines, profondes et résister, comme il peut, au chant des machines ? Le Bulldozer et l’Olivier suit de manière imagée l’histoire récente de la Palestine. Il pose, avec poésie, la question de la résistance et de l’attachement à la terre. Il débute comme un conte classique, le nez dans l’imaginaire. Petit à petit, le réel prend racine… La représentation sera suivie d’une rencontre avec les artistes

De 4.00 à 6.00 €

Conte musical qui suit de manière imagée l’histoire récente de la Palestine Les Sénioriales 2 rue Willy Brandt, 77184 Emerainville Émerainville Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-24T19:30:00 2021-11-24T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Émerainville, Seine-et-Marne Autres Lieu Les Sénioriales Adresse 2 rue Willy Brandt, 77184 Emerainville Ville Émerainville lieuville Les Sénioriales Émerainville