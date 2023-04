Exposition d’artistes et artisans Le Buisson de la Gariole Aubigny-sur-Nère Catégories d’Évènement: Aubigny-sur-Nère

Exposition d’artistes et artisans Le Buisson de la Gariole, 3 juin 2023, Aubigny-sur-Nère. Exposition d’artistes et artisans 3 et 4 juin Le Buisson de la Gariole Vannier, céramiste, vivaces, objets recyclés, petite brocante, animeront les lieux. Le Buisson de la Gariole 130, avenue du Général-Leclerc, 18700 Aubigny-sur-Nère Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire Jardin intime offrant charme, diversité végétale et paysagère (10 000 m²). Route départementale 940, route de Bourges Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T19:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 © Odile Contet

