Cluedo nocturne, « Cadouin, son abbaye, ses moines, son trésor… » Office de Tourisme, 16 août 2023, Le Buisson-de-Cadouin.

Bienvenue en 1230, période troublée, en plein conflit entre couronnes de France et d’Angleterre. Les moines sont installés à Cadouin depuis plus d’un siècle, et l’on raconte qu’ils gardent un trésor destiné à embellir l’abbaye.

Seulement voilà, pendant que les moines prient, le trésor est dérobé. Une terrible affaire qui en cache peut être une autre et que vous seuls serez capables d’élucider…!

Rendez-vous à 21h00 à l’office de Tourisme pour un départ pour 21h30..

Office de Tourisme Place de l’abbaye

Le Buisson-de-Cadouin 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Welcome to 1230, a troubled period, in the middle of a conflict between the crowns of France and England. The monks have been living in Cadouin for more than a century, and it is said that they keep a treasure intended to embellish the abbey

However, while the monks are praying, the treasure is stolen. A terrible affair that may hide another one and that only you will be able to elucidate…!

Meeting point at 9:00 pm at the Tourist Office for a departure at 9:30 pm.

Bienvenido a 1230, una época turbulenta, en pleno conflicto entre las coronas de Francia e Inglaterra. Los monjes viven en Cadouin desde hace más de un siglo y se dice que custodian un tesoro destinado a embellecer la abadía.

Pero mientras los monjes rezan, el tesoro es robado. ¡Un terrible asunto que puede esconder otro y que sólo usted podrá dilucidar…!

Cita a las 21:00 h en la Oficina de Turismo para una salida a las 21:30 h.

Willkommen im Jahr 1230, einer unruhigen Zeit, in der sich die Kronen von Frankreich und England in einem Konflikt befinden. Die Mönche leben seit über einem Jahrhundert in Cadouin und es wird erzählt, dass sie einen Schatz hüten, der die Abtei verschönern soll.

Doch während die Mönche beten, wird der Schatz gestohlen. Ein schrecklicher Fall, der vielleicht einen anderen verbirgt und den nur Sie aufklären können…!

Wir treffen uns um 21:00 Uhr am Touristenbüro und starten um 21:30 Uhr.

