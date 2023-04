ETE ACTIF – Trottinette électrique Office de Tourisme, 27 juillet 2023, Le Buisson-de-Cadouin.

La balade débutera par un briefing et une initiation à la conduite de la trottinette électrique tout terrain, il ne vous restera plus qu’à vous faire plaisir. Ouvert aux personnes à partir de 12 ans. 8 personnes maximum. Chaussures fermées obligatoires.

3 créneaux horaires possibles : 15h-16h / 16h-17h / 17h-18h..

2023-07-27 à ; fin : 2023-07-27 18:00:00. EUR.

Office de Tourisme

Le Buisson-de-Cadouin 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The ride will start with a briefing and an initiation to the driving of the all-terrain electric scooter. Open to people from 12 years old. 8 people maximum. Closed shoes required.

3 possible time slots: 3pm-4pm / 4pm-5pm / 5pm-6pm.

El paseo comenzará con un briefing y una iniciación a la conducción del scooter eléctrico todo terreno. Abierto a mayores de 12 años. Máximo 8 personas. Se requiere calzado cerrado.

3 horarios posibles: 15:00-16:00 / 16:00-17:00 / 17:00-18:00.

Die Fahrt beginnt mit einem Briefing und einer Einweisung in das Fahren mit dem geländegängigen Elektroroller, sodass Sie nur noch Spaß haben müssen. Geeignet für Personen ab 12 Jahren. Maximal 8 Personen. Geschlossene Schuhe sind Pflicht.

3 mögliche Zeitfenster: 15:00-16:00 Uhr / 16:00-17:00 Uhr / 17:00-18:00 Uhr.

Mise à jour le 2023-04-21 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides