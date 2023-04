ETE ACTIF – Cluedo Office de Tourisme Le Buisson-de-Cadouin Catégories d’évènement: Dordogne

Le Buisson-de-Cadouin

ETE ACTIF – Cluedo Office de Tourisme, 18 juillet 2023, Le Buisson-de-Cadouin. Venez participer à un jeu de piste grandeur nature !.

2023-07-18 à ; fin : 2023-07-18 19:00:00. EUR.

Office de Tourisme

Le Buisson-de-Cadouin 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Come and participate in a life-size treasure hunt! Participe en una búsqueda del tesoro a tamaño real Nehmen Sie an einer lebensgroßen Schnitzeljagd teil! Mise à jour le 2023-04-20 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

