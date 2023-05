Vide grenier Place du Général de Gaulle, 4 juin 2023, Le Buisson-de-Cadouin.

Venez chiner toute la journée sur les places du Général de Gaulle et de la Liberté de 8h00 à 18h00..

2023-06-04 à ; fin : 2023-06-04 18:00:00. .

Place du Général de Gaulle Sur les places

Le Buisson-de-Cadouin 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Come and bargain all day long on the General de Gaulle and Liberty squares from 8:00 am to 6:00 pm.

Venga a regatear durante todo el día en la Place du Général de Gaulle y la Place de la Liberté, de 8.00 a 18.00 h.

Kommen Sie den ganzen Tag zum Stöbern auf den Plätzen Général de Gaulle und de la Liberté von 8:00 bis 18:00 Uhr.

