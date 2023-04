Thés lectures Bibliothèque Municipale, 13 mai 2023, Le Buisson-de-Cadouin.

Rendez-vous mensuel à la Bibliothèque pour les thés-lectures. On vous lit des extraits de romans autour d’une tasse de thé ou de café.

Ce samedi ce sera sur le thème de la correspondance..

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 12:00:00. .

Bibliothèque Municipale Place André Boissière

Le Buisson-de-Cadouin 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Monthly appointment at the Library for tea-readings. We read extracts from novels over a cup of tea or coffee.

This Saturday it will be on the theme of correspondence.

Cita mensual en la Biblioteca para lecturas de té. Leemos extractos de novelas tomando una taza de té o café.

Este sábado versará sobre el tema de la correspondencia.

Monatlicher Treffpunkt in der Bibliothek für die Tee-Lesungen. Bei einer Tasse Tee oder Kaffee werden Ihnen Auszüge aus Romanen vorgelesen.

An diesem Samstag geht es um das Thema Briefwechsel.

Mise à jour le 2023-01-23 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides