Stages : Taichi Chuan et Qi Gong Le Bugue, 25 octobre 2023, Le Bugue.

Le Bugue,Dordogne

Les stages sont des moments exceptionnels où nous nous immergeons totalement dans la pratique. Nous nous octroyons un temps plus long, pour une approche profonde, subtile, joyeuse et bienfaisante! Réserver.

2023-10-25 fin : 2023-10-27 12:30:00. EUR.

Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The workshops are exceptional moments when we immerse ourselves totally in the practice. We allow ourselves more time, for a deep, subtle, joyful and beneficial approach! Book now

Los cursos son momentos excepcionales en los que nos sumergimos totalmente en la práctica. Nos damos más tiempo para un enfoque profundo, sutil, gozoso y beneficioso Reserve ahora

Die Praktika sind außergewöhnliche Momente, in denen wir ganz in die Praxis eintauchen. Wir nehmen uns mehr Zeit für eine tiefe, subtile, freudige und wohltuende Annäherung! Buchen Sie

Mise à jour le 2023-10-13 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère