Sortie découverte des plantes sauvages, médicinales et comestibles Le Bugue Catégories d’évènement: Dordogne

Le Bugue

Sortie découverte des plantes sauvages, médicinales et comestibles, 7 août 2023, Le Bugue. Tous les lundis matin, nous partons découvrir, observer, sentir, toucher et goûter les plantes..

2023-08-07 à ; fin : 2023-08-07 12:00:00. . Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Every Monday morning, we go to discover, observe, smell, touch and taste plants. Todos los lunes por la mañana salimos a descubrir, observar, oler, tocar y saborear plantas. Jeden Montagmorgen machen wir uns auf den Weg, um Pflanzen zu entdecken, zu beobachten, zu riechen, zu berühren und zu schmecken. Mise à jour le 2023-04-18 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Le Bugue Autres Adresse Ville Le Bugue Departement Dordogne Lieu Ville Le Bugue

Le Bugue Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le bugue/

Sortie découverte des plantes sauvages, médicinales et comestibles 2023-08-07 was last modified: by Sortie découverte des plantes sauvages, médicinales et comestibles 7 août 2023 Le Bugue

Le Bugue Dordogne