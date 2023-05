Exposition Vente spéciale Fêtes des mères Halle de la Mairie Catégories d’évènement: Dordogne

Le Bugue

Exposition Vente spéciale Fêtes des mères Halle de la Mairie, 24 mai 2023, Le Bugue. Exposition vente spéciale fêtes des mères organisée par l’association Créations Buguoises..

2023-05-24 à ; fin : 2023-05-26 19:00:00. .

Halle de la Mairie Place de l’Hôtel de Ville

Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Exhibition and special sale for mothers' day organized by the association Créations Buguoises. Exposición y venta especial para el Día de la Madre organizadas por la asociación Créations Buguoises. Verkaufsausstellung speziell für den Muttertag, organisiert vom Verein Créations Buguoises.

