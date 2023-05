Braderie-friperie de la Croix-Rouge 2 rue de la boëtie, 20 mai 2023, Le Bugue.

Vêtements, Brocante, Linge de Maison, Livres, Jouets etc…Samedi 20 mai de 10h à 16h.Dimanche 21 mai de 9h30 à 12h30..

2023-05-20 à ; fin : 2023-05-21 . .

2 rue de la boëtie local de la Croix-Rouge

Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Clothes, Flea market, Linen, Books, Toys etc… Saturday May 20th from 10am to 4pm.Sunday May 21st from 9:30am to 12:30pm.

Ropa, artículos de segunda mano, ropa de hogar, libros, juguetes, etc. Sábado 20 de mayo de 10.00 a 16.00 h. Domingo 21 de mayo de 9.30 a 12.30 h.

Kleidung, Trödel, Haushaltswäsche, Bücher, Spielzeug usw. Samstag, den 20. Mai von 10 bis 16 Uhr, Sonntag, den 21. Mai von 9.30 bis 12.30 Uhr.

Mise à jour le 2023-05-12 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère