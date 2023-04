Cueillette de film Médiathèque Gérard Fayolle, 3 mai 2023, Le Bugue.

Le café asso de La Petite Maison et le collectif Les Cercanias vous invitent à revoir vos vieux films !.

2023-05-03 à ; fin : 2023-05-03 18:00:00. .

Médiathèque Gérard Fayolle Rue du Jardin Public

Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The café asso de La Petite Maison and the collective Les Cercanias invite you to revisit your old movies!

El café asso de La Petite Maison y el colectivo Les Cercanias le invitan a volver a ver sus viejas películas

Das Café Asso de La Petite Maison und das Kollektiv Les Cercanias laden Sie ein, Ihre alten Filme wieder zu sehen!

Mise à jour le 2023-04-11 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère