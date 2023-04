Stage Qi Gong – Taichi Chuan Allée Paul Jean Souriau, 27 avril 2023, Le Bugue.

Stage animé par Anne Casser. De 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h. Pour tous !.

2023-04-27

Allée Paul Jean Souriau Salle Eugène Le Roy

Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Workshop led by Anne Casser. From 9h30 to 12h30 and from 14h to 17h. For all !

Taller dirigido por Anne Casser. De 9.30 a 12.30 y de 14 a 17 h. Para todos

Von Anne Casser geleitetes Praktikum. Von 9.30 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 17 Uhr. Für alle!

