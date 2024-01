Veillée occitane Salle Eugène Leroy Le Bugue, samedi 27 janvier 2024.

Veillée occitane Salle Eugène Leroy Le Bugue Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 19:15:00

fin : 2024-01-27 22:00:00

Les Drolletons d’Albuga organisent une veillée occitane. Avec les musiciens de l’Atelier Sarladais de Culture Occitane (ASCO). Entrée au chapeau au profit de la filière bilingue français-occitan des écoles et collèges du Bugue. Tourin offert, crêpes et buvette

Les Drolletons d’Albuga organisent une veillée occitane, chants et paroles en oc, librairie en occitan. Avec les musiciens de l’Atelier Sarladais de Culture Occitane (ASCO). Entrée au chapeau au profit de la filière bilingue français-occitan des écoles et collèges du Bugue. Tourin offert à l’issue du bal. Crêpes sucrées et salées. Buvette

.

Salle Eugène Leroy Allée Paul Jean Souriau

Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



L’événement Veillée occitane Le Bugue a été mis à jour le 2024-01-18 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère