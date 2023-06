La Nuit des Ours – Nuit du 7 août Le Buet Vallorcine, 7 août 2023, Vallorcine.

Vallorcine,Haute-Savoie

Une expérience artistique nocturne en pleine nature, à la découverte de spectacles, de sculptures d’ «Arts du Chemin» et d’expériences originales d’immersion entre forêt, chemins et bosquets..

2023-08-07 à 20:00:00 ; fin : 2023-08-08 01:00:00. EUR.

Le Buet

Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



A nocturnal artistic experience in the heart of nature, discovering shows, « Arts du Chemin » sculptures and original immersion experiences between forests, paths and groves.

Una experiencia artística nocturna en plena naturaleza, descubriendo espectáculos, esculturas « Arts du Chemin » y originales experiencias de inmersión entre bosques, senderos y arboledas.

Ein nächtliches Kunsterlebnis inmitten der Natur, bei dem Sie Aufführungen, Skulpturen von « Arts du Chemin » und originelle Erfahrungen beim Eintauchen zwischen Wäldern, Wegen und Hainen entdecken können.

