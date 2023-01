Le Budget Participatif lance sa 9e édition ! Catégorie d’Évènement: île de France

Vous avez jusqu’au 29 janvier pour proposer des idées pour améliorer votre quartier. Comme chaque année, le Budget Participatif revient ! Depuis 2014, plus de 3000 projets ont vu le jour grâce à votre créativité. Sur le volet environnemental, vous avez permis la création de coulées vertes, de composteurs, d’hôtel à insectes… Pour continuer la lutte contre le changement climatique dans votre quartier, votre arrondissement ou toute la ville, n’hésitez pas et contribuez !



Déposer une idée : comment ça marche ?

Quels que soient votre âge et votre nationalité, vous pouvez proposer un projet.

Il y a quatre critères à suivre : Habiter à Paris

Servir l’intérêt général

Être une compétence de la Ville de Paris

Proposer une dépense d’investissement À partir du 9 et jusqu’au 29 janvier à 20h, les idées peuvent être déposées sur le site Decider.paris.fr Contact : https://decider.paris.fr/decider/jsp/site/Portal.jsp?page=entry&back_url=https%3A%2F%2Fdecider.paris.fr%3A443%2Fdecider%2Fjsp%2Fsite%2FPortal.jsp%3Fpage_id%3D5

