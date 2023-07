[Foire à tout] le Bucq Envermeu, 9 juillet 2023, Envermeu.

Envermeu,Seine-Maritime

Un petit meuble à restaurer, un jouet de seconde-main, une déco à remettre au goût du jour… Chinez et donnez une nouvelle vie à des objets du quotidien !.

2023-07-09 07:00:00 fin : 2023-07-09 18:00:00. .

le Bucq

Envermeu 76630 Seine-Maritime Normandie



A small piece of furniture in need of restoration, a second-hand toy, a home decor that needs updating? Take a look around and give new life to everyday objects!

¿Un pequeño mueble que necesita restauración, un juguete de segunda mano, una decoración que necesita actualizarse? Eche un vistazo y dé una nueva vida a objetos cotidianos

Ein kleines Möbelstück, das restauriert werden muss, ein Spielzeug aus zweiter Hand, eine Dekoration, die wieder auf den neuesten Stand gebracht werden soll? Hier können Sie Alltagsgegenständen ein neues Leben verleihen!

