Le Brunch du Goût à Carouge Autre lieu, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Genève.

Le Brunch du Goût à Carouge

Autre lieu, le dimanche 19 septembre à 10:30

Suite au grand succès de l’édition 2019, la Ville de Carouge a le plaisir de proposer à nouveau à ses habitant.e.s le Brunch du Goût le dimanche 19 septembre 2021 de 10h30 à 14h30 sur la place du Marché* ! Pour sa quatrième participation, comme pour l’édition 2019, la Ville de Carouge a à cœur de proposer un événement intégrant les thématiques de l’alimentation durable, du zéro déchet et du commerce équitable. Le concept ? Chacun-e est invité-e à participer en apportant un plat fait maison à base de produits locaux et de saison pour le partager avec les autres participants (si les normes sanitaires en vigueur le permettent). En organisant un repas participatif, la Ville de Carouge souhaite sensibiliser ses habitants à l’origine des aliments qu’ils choisissent et au respect de la saisonnalité. Les participants devront aussi venir avec leur propre vaisselle (assiette, tasse, verre, …) afin d’éviter la production de déchets liés aux emballages à usage unique. En 2019, seulement 2kg de déchets incinérés ont été générés pour tout l’événement. Il faudra relever le défi cette année ! Boissons et buffet d’accompagnement qui mettent en valeur le savoir-faire des artisans carougeois, le terroir genevois et le commerce équitable pour les aliments qui ne sont pas produits ici (thé, café, cacao) seront offerts. De même, des ateliers gratuits seront aussi proposés aux petits et aux grands. Sensibilisation, durabilité, équité, convivialité et promotion du goût seront les maîtres mots de cette journée. Tenté-e-s ? Alors mettez-vous en cuisine et venez déguster un brunch dans un cadre magnifique ! Selon les normes sanitaires en vigueur, événement gratuit mais inscriptions obligatoires en ligne sur [www.carouge.ch/brunchdugout](http://www.carouge.ch/brunchdugout) *en cas de pluie, sous tente place de Sardaigne.

Gratuit

Le Brunch du Goût, participatif et responsable, revient le dimanche 19 septembre !

Autre lieu Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T14:30:00