Sérignan Sérignan Hérault, Sérignan LE BRUNCH DU DIMANCHE – GRRRFOOD Sérignan Sérignan Catégories d’évènement: Hérault

Sérignan

LE BRUNCH DU DIMANCHE – GRRRFOOD Sérignan, 21 novembre 2021, Sérignan. LE BRUNCH DU DIMANCHE – GRRRFOOD Sérignan

2021-11-21 11:00:00 – 2021-11-21 13:00:00

Sérignan Hérault EUR 25 25 Dès le 21 novembre, faites-vous du bien, faites un Brunch chez Madame Grrr.

A déguster sur place ou à emporter. Seul impératif : réserver au plus tard le jeudi, afin que les petits lutins en cuisine puissent s’organiser. Faites-vous du bien, faites un Brunch chez Madame Grrr.

A déguster sur place ou à emporter. Seul impératif : réserver au plus tard le jeudi, afin que les petits lutins en cuisine puissent s’organiser. +33 7 83 13 11 67 Dès le 21 novembre, faites-vous du bien, faites un Brunch chez Madame Grrr.

A déguster sur place ou à emporter. Seul impératif : réserver au plus tard le jeudi, afin que les petits lutins en cuisine puissent s’organiser. grrrfood

Sérignan

dernière mise à jour : 2021-11-15 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Sérignan Autres Lieu Sérignan Adresse Ville Sérignan lieuville Sérignan