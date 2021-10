Le Brunch du Dimanche au Rosa Bonheur à l’Ouest Rosa Bonheur à l’Ouest, 3 octobre 2021, Asnières-sur-Seine.

Le Brunch du dimanche est enfin de retour au Rosa Bonheur à l’Ouest à compter du 3 octobre 2021. Venez dimanche sur notre bateau-barge en bordure de Seine, à la bonne franquette Rosa, en grandes tablées, pour une ambiance bien chaleureuse ! Au programme : un buffet qui fait la part belle aux produits sourcés, et au fait maison, qui change chaque semaine en fonction du marché et des saisons, avec à profusion : des plats chauds au bon air de la Camargue, des oeufs mimosa et oeufs brouillés, des salades un peu déjantées, des plateaux de fromage, des desserts maison, et les incontournables viennoiseries. Et aussi du jus frais à l’extracteur, du chocolat chaud Valronha en fontaine, du thé Dammann, etc etc. Tout ça à volonté, ou plutôt à volonté tant qu’il en reste ! (sauf pour le désormais célèbre shot de Bloody Mary pour commencer, là pour le coup, avec modération.) Rendez-vous donc tous les dimanches de 11h30 à 15h30 ! Ah et au fait les enfants sont ultra bienvenus, et paient moitié prix.

Rosa Bonheur à l’Ouest 20 quai du Docteur Dervaux, 92600 Asnières-sur-Seine Asnières-sur-Seine Centre-Ville Hauts-de-Seine



