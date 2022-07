Le Brunch des Halles Dijon, 11 septembre 2022, Dijon.

Le Brunch des Halles

2022-09-11 – 2022-09-11

27 EUR Les Halles seront aménagées pour accueillir les bruncheurs dans une ambiance chaleureuse et conviviale avec une scénographie, des animations et des performances musicales d’artistes qui embelliront l’évènement : Les Grooms (spectacle), exposition/atelier découverte et initiation/création in situ (Urban Sketchers), Live Painting (Association CréArts et Cassie Poinsenot), la Recyclade, ateliers (la Ressourcerie Végétale) et massages assis (Atelier du massage)

Le Brunch des Halles se clôturera avec « Fantastic Picnic » : l’Auberge de la Charme avec son service traiteur Kook’In.

