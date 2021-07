Cluny Cluny Cluny, Saône-et-Loire Le Brunch d’Apéro Cluny Cluny Cluny Catégories d’évènement: Cluny

Saône-et-Loire

Le Brunch d'Apéro Cluny 2021-07-25 09:00:00 – 2021-07-25 18:00:00 Restaurant Au Bon Point 65 rue du merle

Cluny Saône-et-Loire 0 0 EUR Partagez un moment dans un lieu exceptionnel. Pour notre premier Brunch nous avons mis les petits plats dans les grands ?? Formule « Petit déj » à 12€

De 9h00 à 11h30 – (à volonté avec boissons)

– Viennoiseries

– Pancakes

– Pains

– Œufs mimosa Formule « Midi » à 22€

De 11h30 à 18h00 – (à volonté sans boissons)

– Cake aux olives maison

– Verrines

– Charcuteries

– Rôtis (Dinde, bœuf, porc)

– 4 salades au choix

Desserts

– Macarons

– Meringues

– Salade de fruits

– Brochette de melon / pastèque P A R T E N A I R E

Bière artisanale: La Paille

Vin: Domaine Cindy et Jérémy Vervier

Chef à domicile: Toques Academy Cluny Capacité limitée – Réservation conseillée

Contact : 07 79 83 97 15 Parking : à disposition

Lieu : Le Bon Point

